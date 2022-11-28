РИА Новости: в Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине в 2023 году

Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" работают над проектом совместной парламентской резолюции, предусматривающей продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.
Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" работают над проектом совместной парламентской резолюции, предусматривающей продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.
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