Сенатор США заявил, что назначенцы Трампа парализуют работу спецслужб

У кандидата на пост директора ФБР Кэша Пателя «кошмарные взгляды», которые «закроют ту часть ФБР, которая помогает защищать» жителей США от иностранного терроризма, заявил сенатор Шелдон Уайтхаус (демократ от Род-Айленда) заявил 2 января на телеканале MSNBC.