Сегодня прочитал прекрасную статью Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета России, и захотел вам изложить его мысли.
Второго “Крокуса” не миновать. Ситуация с мигрантами выходит на новый уровень
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Следует создать комиссию или группу в составе следователей, прокуроров и ОМОНа. Приезжает эта группа, разбирается кто, где честно жить не хочет - садит на 20 лет коррупционеров, расстреливает кого надо, депортирует и будет порядок. Коренному населению выдать оружие бесплатно. Коренное население зажато в рамки правил - на дорогах - ПДД, в общественных местах - не шуметь, не хулиганить, за ЖКХ - платить и т д. А у мигрантов в кишлаках правил нет - отсюда и все нарушения.
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9 час.
андрей александров
За все всегда отвечает один человек. Он назначает чиновников высшего уровня. Те еще ниже и так вниз до "земли". И в итоге имеем то,что имеем. Им хорошо. "Тепло и не капает".
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7 час.
Лариса Галахова
Да что далеко ходить? Вот хотя бы старая и выжившаяя из ума фея Матвиенко. Со своей дружбонародной речью в думе дала остальным понять что мигрантов трогать низя. И толпа приближенных ей жополизов будут теперь от своих нижестоящих требовать завозить ещё больше ценных специалистов и окулбтуривать их в ущерб русским
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5 час.
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