Второго “Крокуса” не миновать. Ситуация с мигрантами выходит на новый уровень

ВС Владимир Сергеев Следует создать комиссию или группу в составе следователей, прокуроров и ОМОНа. Приезжает эта группа, разбирается кто, где честно жить не хочет - садит на 20 лет коррупционеров, расстреливает кого надо, депортирует и будет порядок. Коренному населению выдать оружие бесплатно. Коренное население зажато в рамки правил - на дорогах - ПДД, в общественных местах - не шуметь, не хулиганить, за ЖКХ - платить и т д. А у мигрантов в кишлаках правил нет - отсюда и все нарушения.

андрей александров За все всегда отвечает один человек. Он назначает чиновников высшего уровня. Те еще ниже и так вниз до "земли". И в итоге имеем то,что имеем. Им хорошо. "Тепло и не капает".