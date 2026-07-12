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Невилл о Беллингеме в сборной: «Главная звезда Англии, лучший полузащитник мира. До ЧМ я считал Кейна единственным игроком мирового уровня, теперь Джуд сделал шаг вперед»

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл оценил игру Джуда Беллингема в матче с Норвегией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира.

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