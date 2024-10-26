Певица Дженнифер Лопес устроила кастинг из мужчин после развода. Об этом сообщает InTouchWeekly. «Она уважала Бена и была полностью предана ему даже после того, как он ушел от нее, но теперь с этим покончено.
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