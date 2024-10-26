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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Дженнифер Лопес устроила кастинг из мужчин после развода

Певица Дженнифер Лопес устроила кастинг из мужчин после развода

Певица Дженнифер Лопес устроила кастинг из мужчин после развода. Об этом сообщает InTouchWeekly. «Она уважала Бена и была полностью предана ему даже после того, как он ушел от нее, но теперь с этим покончено.

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