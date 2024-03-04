Nature: диета на основе фасоли, гороха и чечевицы может предотвратить диабет

Международный исследовательский коллектив под руководством ученых из Гонконгского университета обнаружил, что резистентный крахмал (этот углевод содержится в бобовых, злаках и некоторых фруктах) способствуют снижению риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточным весом и ожирением.