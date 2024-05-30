Когда нужно вызывать ГИБДД при ДТП с участием самоката: важная информация Ирина ОрлонскаяЖители крупных городов все чаще выражают недовольство по поводу нарушений правил дорожного движения, совершаемых владельцами электросамокатов, курьерами на электровелосипедах и клиентами кикшеринговых сервисов.