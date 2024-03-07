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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У «Спартака» есть амбиции. Импонирует позитивный игровой настрой». Билялетдинов о красно-белых

После 19 туров красно-белые занимают в таблице 4-е место. «У «Спартака» есть амбиции. Все говорили про какие-то безвыигрышные серии, но они тоже прерываются.

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