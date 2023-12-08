«Лейкерс» разгромили «Нью-Орлеан» и стали вторыми финалистами внутрисезонного турнира НБА

30 очков Леброна помогли «Лейкерс» пробиться в финал внутрисезонного турнира НБА. Ранним утром 8 декабря (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился полуфинальный матч внутрисезонного турнира НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречались с «Нью-Орлеан Пеликанс».
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