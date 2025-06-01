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Русская весна

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У Трампа условия ХАМАС для перемирия в секторе Газа считают неприемлемыми

У Трампа условия ХАМАС для перемирия в секторе Газа считают неприемлемыми

Сформулированные палестинским движением ХАМАС условия для 60-дневного перемирия с Израилем в секторе Газа — неприемлемые, заявил в субботу вечером спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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