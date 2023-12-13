"Ростех" передал российской армии финальную партию БМП и БТР за 2023 год

Предприятие "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") передал российским войскам финальную в 2023 году партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ.
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