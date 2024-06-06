Внезапная гроза отключила электричество на нескольких улицах в Барнауле

Во дворе дома на улице Ядринцева упали деревья Внезапно обрушившаяся на Барнаул гроза повалила деревья в разных частях города, в некоторых случаях это привело к отключению электричества, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".
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