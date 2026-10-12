Из истории уголовного розыска. Какими были опера в лихие девяностые

Предисловие Многие люди, кому довелось работать в уголовном розыске, отмечают профессиональный праздник.
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