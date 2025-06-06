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Царьград

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Генпрокурор Игорь Краснов требует восстановления выплат семьям участников СВО

Генпрокурор Игорь Краснов требует восстановления выплат семьям участников СВО

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края восстановить выплаты семьям погибших участников Специальной военной операции.

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