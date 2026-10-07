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SPLETNIK

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Блюда в форме гениталий и торт с числом "69": Наталья Давыдова в образе горничной отметила 57-летие мужа-миллиардера Ивана Стрешинского

Блюда в форме гениталий и торт с числом "69": Наталья Давыдова в образе горничной отметила 57-летие мужа-миллиардера Ивана Стрешинского

2 октября миллиардеру Ивану Стрешинскому исполнилось 57 лет. Его супруга Наталья Давыдова показала в соцсетях, как поздравила мужа.

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