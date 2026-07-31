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«Дженоа» подписал экс-защитника «Локомотива»

«Дженоа» подписал экс-защитника «Локомотива»

Пресс-служба итальянского «Дженоа» объявила о переходе защитника сборной Албании Марио Митая на правах аренды из саудовского «Аль-Иттихада».

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