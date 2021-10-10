Intel слишком поздно нацелилась на рынок контрактных услуг, как считают эксперты

С начала этого года курс акций Intel укрепился на 8 %, причём основной период роста пришёлся с середины февраля по конец мая, когда новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) делал главные заявления по поводу дальнейшей стратегии развития процессорного гиганта.
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