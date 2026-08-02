US100 / NQ — my weekly plan E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! martineye15 US100 / NQ — my weekly plan: bounce into resistance, then lower toward the 25K node A daily-chart plan for Nasdaq (NQ / US100) into next week — how I'm framing it, not a call.
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