Нынешний энергетический кризис, вызванный попыткой Трампа взять под контроль месторождения Ирана, заставляет нас вспомнить 17 октября 1973 года, когда арабские страны ОПЕК, а также Египет и Сирия отказались поставлять нефть США и их союзникам, поддержавшим Израиль.
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