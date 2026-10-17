Нынешний энергетический кризис, вызванный попыткой Трампа взять под контроль месторождения Ирана, заставляет нас вспомнить 17 октября 1973 года, когда арабские страны ОПЕК, а также Египет и Сирия отказались поставлять нефть США и их союзникам, поддержавшим Израиль.