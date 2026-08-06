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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Али Абдель-Азиз: «Увидим Гейджи в клетке в 2027-м. Он заслуживает перерыв и хочет выйти на очень, очень большой бой»

Менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о планах чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи . «В 2027 году мы увидим Гейджи в клетке.

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