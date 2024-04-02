Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

От Балчуга до Воробьевых гор будет создан прогулочный маршрут Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о ходе благоустройства набережных Москвы-реки реализации, которое ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».