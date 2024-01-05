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Фанаты не оценили праздничный образ Орбакайте в парике и латексе

Фанаты не оценили праздничный образ Орбакайте в парике и латексе

Певица Кристина Орбакайте выбрала, по мнению публики, неудачный образ для праздника. Приехавшая в Россию в начале декабря Кристина Орбакайте успела сняться почти во всех праздничных новогодних программах.

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Комментарии
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Михаил
Был у неё хороший когда то фильм -&quot;Чучело&quot;...
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