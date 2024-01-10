Два полковника ФСБ признали свою вину по делу о взятке в 20 миллионов рублей

Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ.Двум полковникам ФСБ России, которые ранее были арестованы по подозрению в получении взятки размером около 20 миллионов рублей, предъявлено обвинение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии