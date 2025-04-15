Второе дело возбудили в отношении наркоманки из Ленобласти с пятью детьми

Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru Второе уголовное дело возбудили в отношении матери пятерых детей из Ленинградской области, которая проживает с тремя несовершеннолетними детьми, а всего у нее их пять.
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