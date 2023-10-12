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Чемпион UFC Махачев заявил, что Волкановски будет сражаться все пять раундов

Чемпион UFC Махачев заявил, что Волкановски будет сражаться все пять раундов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в интервью ESPN рассказал о главных отличиях в стиле ведения боя австралийца Александра Волкановски и бразильца Чарльза Оливейры.

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