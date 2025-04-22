Судовладельцы хотят заработать, пока "Дружба" в Чехии не действует

Объемы транспортировки по Средиземному морю достигли впечатляющих показателей.Отсутствие российской нефти в Чехии создаёт новые возможности для судовладельцев, занятых транспортировкой углеводородов по Средиземному морю.
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