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Царьград

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Судовладельцы хотят заработать, пока "Дружба" в Чехии не действует

Судовладельцы хотят заработать, пока "Дружба" в Чехии не действует

Объемы транспортировки по Средиземному морю достигли впечатляющих показателей.Отсутствие российской нефти в Чехии создаёт новые возможности для судовладельцев, занятых транспортировкой углеводородов по Средиземному морю.

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