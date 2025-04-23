Стало известно, что Украина хочет обсудить в Великобритании

Речь про обсуждения в Лондоне, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». По данным иностранных СМИ, Киев воспринял инициативу Вашингтона по мирному урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем США покинут «процесс».
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