Стало известно, что Украина хочет обсудить в Великобритании

Речь про обсуждения в Лондоне, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». По данным иностранных СМИ, Киев воспринял инициативу Вашингтона по мирному урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем США покинут «процесс».