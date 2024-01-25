Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Харькове, а также более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея Харьковской области.