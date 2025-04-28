Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением дома в Петрозаводске

Жильцы аварийного дома на улице Пробной в Петрозаводске годами ждут расселения. Дом 1928 года постройки признали аварийным еще в 2017 году — там сгнили деревянные перекрытия, покосились лестницы, жить опасно.
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