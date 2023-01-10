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Тен Хаг о 3:0 с «Чарльтоном» в Кубке лиги: «Резервные игроки всегда должны быть готовы – таковы стандарты «МЮ». Сегодня мы снова это увидели»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Чарльтоном». Манкунианцы выиграли матч 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 3:0 и вышли в полуфинал.

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