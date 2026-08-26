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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Торпедо» об открытии новой арены: «Долго работали над сценарием. Надеюсь, получится реализовать выступление серьезной певицы федерального уровня»

Генеральный директор « Торпедо »  Евгений Забуга рассказал о планах относительно предстоящего матча открытия на новой арене клуба.

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