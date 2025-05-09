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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о ЧМ-1975 в Германии: «Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в Мюнхен, где зарождался фашизм, и должны победить. Сборная выиграла все матчи»

Третьяк о ЧМ-1975 в Германии: «Десять героев СССР давали нам напутствие, что мы едем в Мюнхен, где зарождался фашизм, и должны победить. Сборная выиграла все матчи»

«Хотел бы поздравить всех с нашим священным праздником Победы. Мы всегда помним наших героев тыла и войны.

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