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Татар-информ

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Подросток из Кемерова получил тотальное поражение легких из-за курения вейпа

Подросток из Кемерова получил тотальное поражение легких из-за курения вейпа

Подросток из Кемерова был спасен врачами после тотального двустороннего поражения легких из-за курения вейпа.

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