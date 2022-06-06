В Северной Осетии сотрудники полиции в рамках профилактических акций «Внимание, пешеход» и «Защита» проводят с несовершеннолетними во дворах профилактические беседы

В период летних каникул дети много времени проводят на улице, они катаются на велосипедах, играют в дворовых территориях.

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