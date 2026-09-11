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Царьград

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Прокуратура Архангельска проверит ДТП с 12 погибшими 11.09.2026

Прокуратура Архангельска проверит ДТП с 12 погибшими 11.09.2026

11.09.2026 в Приморском районе Архангельской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля, повлекшее гибель 12 человек и ранения у 8.

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