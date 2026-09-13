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FiNE NEWS

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Суд арестовал фигуранток дела о хищении имущества дочери режиссёра Фурманова

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елизавету Бунову и Елизавету Чичину, обвиняемых в хищении имущества на сумму более 116 миллионов рублей из квартиры дочери режиссёра Рудольфа Фурманова.

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