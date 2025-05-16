Китай не смог получить доступ к трем главным сокровищам России. Такими данными поделились китайские журналисты.
Кремль был жесток — Москва не подпустила Китай к трем сокровищам России
Комментарии
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Анна Зареченская
Китайцам нельзя доверять! Помним Дамаск!
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17 час.
С
Странник
Вы главное хоть бы название помнили :), прежде чем писать Не Дамаск, а остров Доманский.А также помним хрущева, действия которого фактически и привели к столкновениям на острове Доманском
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17 час.
Аркадий Шацкий
В этом триадном комплекте только шахтных пусковых установок не хватает))
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15 час.
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