СМИ сообщили об атаках Израиля на несколько городов на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает 19 ноября телеканал Al Jazeera, в настоящее время тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.
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