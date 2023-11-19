СМИ сообщили об атаках Израиля на несколько городов на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает 19 ноября телеканал Al Jazeera, в настоящее время тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.