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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Логистика на букву «Х». Хуситы готовы топить еврейские корабли: конфликт Израиля и ХАМАС может ударить по международным транспортным артериям

Логистика на букву «Х». Хуситы готовы топить еврейские корабли: конфликт Израиля и ХАМАС может ударить по международным транспортным артериям

Противостояние на Ближнем Востоке, очередная активная фаза которого началась с террористической атаки ХАМАС на территорию Израиля и продолжилась операцией ЦАХАЛ в секторе Газа, постепенно расползается по региону, вмешиваясь, в том числе, и в транспортно-логистические процессы.

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