Логистика на букву «Х». Хуситы готовы топить еврейские корабли: конфликт Израиля и ХАМАС может ударить по международным транспортным артериям

Противостояние на Ближнем Востоке, очередная активная фаза которого началась с террористической атаки ХАМАС на территорию Израиля и продолжилась операцией ЦАХАЛ в секторе Газа, постепенно расползается по региону, вмешиваясь, в том числе, и в транспортно-логистические процессы.