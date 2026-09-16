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Царьград

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Владимирский СШОР по боксу впервые с 1912 года получит 4 зала

Владимирский СШОР по боксу впервые с 1912 года получит 4 зала

Бокс остаётся одним из приоритетных направлений спортивной подготовки во Владимирской области, причём особое внимание ему уделяется непосредственно в областном центре.

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