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Мбаппе о «Золотом мяче»: «Отличный год для победы, за меня говорят мои ноги. Приз должен вернуться в «Реал», болельщики заслуживают этого больше всего»

Форвард « Реала » Килиан Мбаппе высказался о номинации на « Золотой мяч ». «На мой взгляд, этот год отлично подходит для того, чтобы завоевать эту награду.

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