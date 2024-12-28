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Минтранс Подмосковья: 29 электропоездов обновили на МЦД-3 и МЦД-4 за год

Минтранс Подмосковья: 29 электропоездов обновили на МЦД-3 и МЦД-4 за год

Итоги реализации комплекса мер по безопасности на железных дорогах за год подвели в Подмосковье. В Минтрансе Московской области сообщили, что за 12 месяцев в регионе обновили 29 электропоездов на МЦД-3 и МЦД-4, оборудовали более 1,8 километра ограждений вдоль ж/д путей, установили 22 камеры с функцией распознавания лиц и провели ряд других важных работ.

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