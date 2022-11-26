Лавров: Европа является частью процессов возрождения неонацизма в мире

Европа является частью процессов процессов возрождения неонацизма в мире и вовлечена в это. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием", размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Европа является частью процессов процессов возрождения неонацизма в мире и вовлечена в это. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием", размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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