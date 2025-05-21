Эксперт объяснил, почему наличие червячков в клубнике не всегда плохо

Появление червячков в клубнике может вызвать отвращение у покупателей, но их наличие говорит об отсутствии избыточной химической обработки ягодПоявление червячков в клубнике может вызвать отвращение у покупателей, однако само по себе это не свидетельствует о плохом качестве ягоды.
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