Эксперт объяснил, почему наличие червячков в клубнике не всегда плохо

Появление червячков в клубнике может вызвать отвращение у покупателей, но их наличие говорит об отсутствии избыточной химической обработки ягодПоявление червячков в клубнике может вызвать отвращение у покупателей, однако само по себе это не свидетельствует о плохом качестве ягоды.