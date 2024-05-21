Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    непонятно почему потери гражданского населения среди хохлов это плохо а  гибель НАШИХ людей от этих дронов это что но...«Штампуют детали ...
  • Валерий Шаронов
    очень интересная статья.  заставляет задуматься. давайте вспомним как всё происходило. с началом СВО все были просто ...Наступление на Ха...
  • Eduard
    Пора США отучить передавать оружие сторонним странам!Наступление на Ха...

ФБР выехало на место ЧП раньше, чем оно случилось: Фицо, Раиси, список загадочных смертей будет продолжен

ФБР выехало на место ЧП раньше, чем оно случилось: Фицо, Раиси, список загадочных смертей будет продолжен

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 13K прочитали Итак, президент Ирана Раиси и глава иранского МИД Абдоллахиян вместе с коллегами и охраной погибли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
&quot;команда сотрудников ФБР выехала для расследования катастрофы раньше, чем та произошла.&quot;- Обычное дело! Радио Голос Америки объявило о смерти в автокатастрофе первого секретаря Белоруссии Машерова (его могли выбрать после Брежнева) за сутки до нее!На 100% убежден, что на Путина будут покушаться.
Ответить
20 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да и обвинения за якобы сбитый ополченцами малазийский Боинг, то же появились в сети на 10 минут раньше трагедии, с готовыми фотографиями движения пусковой установки &quot;Бук&quot; в районе пуска, от неравнодушных граждан. Громче всех, как правило, кричит &quot;Держи вора!&quot; сам вор.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх