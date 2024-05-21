ФБР выехало на место ЧП раньше, чем оно случилось: Фицо, Раиси, список загадочных смертей будет продолжен

"команда сотрудников ФБР выехала для расследования катастрофы раньше, чем та произошла."- Обычное дело! Радио Голос Америки объявило о смерти в автокатастрофе первого секретаря Белоруссии Машерова (его могли выбрать после Брежнева) за сутки до нее!На 100% убежден, что на Путина будут покушаться.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Да и обвинения за якобы сбитый ополченцами малазийский Боинг, то же появились в сети на 10 минут раньше трагедии, с готовыми фотографиями движения пусковой установки "Бук" в районе пуска, от неравнодушных граждан. Громче всех, как правило, кричит "Держи вора!" сам вор.