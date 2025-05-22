Актриса Камынина назвала изменения своей героини в «Двух холмах» интригой сезона

Актриса Светлана Камынина, сыгравшая главную роль в сериале «Два холма», поделилась впечатлениями о съемочном процессе третьего сезона, премьера которого запланирована на 27 мая на платформе START, сообщил сайт Леди Mail.
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