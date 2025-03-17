Times: Британия намерена отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок

Великобритания намерена отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок. Соответствующее утверждение высказала газета The Times, которая сослалась на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства.
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