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Times: Британия намерена отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок

Times: Британия намерена отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок

Великобритания намерена отправить на Украину миротворцев на неограниченный срок. Соответствующее утверждение высказала газета The Times, которая сослалась на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства.

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