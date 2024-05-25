Глава Пентагона передаст полномочия заместителю на время планового обследования

Главе американского Минобороны Ллойду Остину необходимо пройти плановое обследование, поэтому на время процедуры полномочия, функции и обязанности шефа Пентагона на себя возьмет его заместитель Кэтлин Хикс.
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