Загадка африканских истоков человечества

Почему именно в Африке, а не в других регионах мира, зародился вид Homo sapiens - Человек Разумный? Этот вопрос волнует ученых уже не одно десятилетие, и недавние открытия пролили свет на некоторые факторы.
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