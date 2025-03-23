В МВД РФ напомнили о применении мошенниками нейросетей для обмана граждан

Мошенники научились использовать нейросети для совершения преступления, в частности, они применяют искусственный интеллект (ИИ) для изменения голоса и создания поддельной аудиозаписи или видеоролика, сообщило в своём Telegram-канале управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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