В МВД РФ напомнили о применении мошенниками нейросетей для обмана граждан

Мошенники научились использовать нейросети для совершения преступления, в частности, они применяют искусственный интеллект (ИИ) для изменения голоса и создания поддельной аудиозаписи или видеоролика, сообщило в своём Telegram-канале управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.